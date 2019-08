Il Dl Crescita diventa legge, ecco le novità per regime forfettario e la e-fattura

Il Dl Crescita è stato di recente approvato in maniera ufficiale come legge in Senato, da adesso sono davvero tante le novità fiscali che interessano i contribuenti, dal regime forfettario all’emissione della e-fattura, fino al vantaggioso super-ammortamento.

Sul fronte Fisco, l’Agenzia delle Entrate ha ora il compito di controllare in maniera automatica il bollo virtuale da applicare sulle fatture elettroniche. È stato inoltre confermato l'obbligo di ritenuta alla fonte per i datori di lavoro inseriti all’interno di un regime forfettario ed è stata fatta anche una proroga fino alla fine dell’anno in corso per il super-ammortamento, un’importante agevolazione fiscale relativa all'acquisto di beni materiali e strumentali per la propria attività professionale.

Ormai già dal 1° gennaio 2019 l’emissione della fattura elettronica è diventata un onere obbligatorio, ma i liberi professionisti forfettari sono esonerati al momento dall’ obbligo fatturazione elettronica , che interessa invece tutti gli altri contribuenti che sono in possesso di partita Iva, sia nei rapporti che intercorrono tra privati sia in quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

I contribuenti inseriti all’interno del regime forfettario devono comunque sottostare ugualmente all’obbligo di ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, ma sono interessati anche dalla semplificazione degli oneri informativi.

Per quel che riguarda il calcolo e il pagamento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche, avviene (come già anticipato all’inizio) il controllo automatico da parte dell’Agenzia delle Entrate che visiona i documenti fiscali inviati attraverso il Sistema di interscambio e calcola l'imposta diversificata per ogni singolo caso.

L'importo è reso noto poi al contribuente per mezzo del servizio "Fatture e Corrispettivi" e il pagante si fa carico del saldo della somma in denaro. In caso di irregolarità o ritardi, viene applicata una sanzione pecuniaria corrispondente al 30 per cento di quanto dovuto.

Nelle fatture elettroniche, il contribuente deve riportare inoltre un’annotazione che indichi l’obbligo del versamento della marca da bollo.

Il successivo pagamento avviene con una cadenza di tre mesi, più precisamente entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre in cui sono stati emessi gli stessi documenti fiscali in formato digitale.

Infine, l’agevolazione fiscale del "super ammortamento" subisce una proroga fino alla fine del 2019, il che rende di certo meno gravoso l'acquisto di beni materiali e strumentali per la propria attività professionale, sebbene tale vantaggio sia applicabile soltanto ai beni acquistati durante l’arco temporale che va dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019.