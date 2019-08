Come e quando richiedere il mutuo UniCredit per ristrutturazione

La richiesta di mutuo non avviene solo quando si acquista un immobile, ma può essere necessaria anche in caso di ristrutturazione dello stesso. Lavori di questo tipo sono diversificati a seconda dell’entità della manutenzione: i più semplici riguardano quella ordinaria, con interventi, ad esempio, su tubature o condutture di acqua e gas, muri interni, tetti, infissi o serramenti. Viene definita, invece, manutenzione straordinaria quella applicabile a strutture portanti o su porzioni anche estese di fabbricati, spesso a livello condominiale.

Ci sono, infine, le grandi opere che coinvolgono edifici nella loro interezza, con cambiamenti radicali quali la posa in opera di abitazioni prefabbricate. La banca Unicredit propone diverse formule interessanti per incontrare le varie necessità e le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento, sia tramite la banca multicanale che direttamente allo sportello. Grazie agli specialisti di supermutuionline.com cercheremo di capire come funzionano i mutui online di Unicredit e cosa serve per richiederli in tempi rapidi.

Il Mutuo prima casa Unicredit

Se si tratta di ristrutturare l’abitazione principale, ad esempio per adeguarne l’efficienza energetica, si può accedere a garanzie statali che coprano fino al 50% il valore del mutuo ipotecario. Tale fondo di garanzia deve però essere richiesto dagli aventi requisiti, ovvero: non possedere altri beni immobili, esclusi quelli ereditati naturalmente; la prima casa su cui si interviene non deve rientrare nelle categorie di lusso; l’importo non deve superare i 250 mila euro. Unicredit propone ai più giovani anche tassi variabili, fissi e agevolazioni particolari fino a 35 anni, per lavoratori atipici o genitori single

Altre tipologie di mutuo per ristrutturazione

Tra le varie tipologie di mutuo che si possono richiedere a Unicredit, c’è quello a tasso fisso (valido anche per acquisto o surroga). La durata non può superare i 20 anni ma dopo i primi due è possibile intervenire sulla rata sospendendola temporaneamente, riducendola o spostandola. Qualora queste opzioni non venissero prese in considerazione, la banca riconoscerà un azzeramento degli interessi sulle ultime rate. In caso di tasso variabile, invece, sarà possibile scegliere anche di stabilire un CAP, ovvero un tetto massimo oltre il quale non possa mai arrivare. Anche con questa opzione sono previsti i servizi aggiuntivi sulla rata dopo 24 mesi e il pagamento avverrà, di norma, l’ultimo giorno del mese.

Mutui per le imprese di Unicredit Banca

Ma non sono solo i privati ad avere bisogno di accendere mutui: anche un’azienda può avere necessità di intervenire per effettuare ristrutturazioni più o meno importanti. In questo caso, l’operazione sarà disponibile solo previo appuntamento presso uno degli sportelli dedicati. L’importo minimo finanziabile è di 25 mila euro e il tasso potrà essere sia fisso che variabile, nonché rinegoziabile ogni 5 anni circa. Le rate sono previste con cadenza mensile, trimestrale o persino semestrale. Il mutuo edilizio dedicato alle imprese, solitamente, prevede la stipula di un’assicurazione e può essere sia ipotecario che chirografario.

Burocrazia

Quando si fa richiesta di mutuo per ristrutturazione, è necessaria la presentazione di documentazioni varie: documenti d’identità, dichiarazione dei redditi e in taluni casi potrebbe rendersi indispensabile anche un permesso del Comune, specie se si tratta di lavori importanti. La banca può chiedere di visionare anche i dati catastali e il preventivo dell’impresa alla quale è stato affidato il lavoro. Gli importi finanziabili, solitamente non superano l’80% del valore dell’immobile stesso e l’erogazione avviene in unica soluzione o in più rate durante l’intervento. I vantaggi fiscali a cui accennato, infine, vanno a decadere in caso di prolungamento dei lavori senza giusta causa quale potrebbe essere, ad esempio, un ritardo nell’acquisizione dei permessi dal Comune.