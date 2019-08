Precipita nel vuoto, trovato il corpo senza vita di un'alpinista – Cronaca dal Nord Ovest

Ritrovata in mattinata la salma di un'alpinista dispersa dalla serata di ieri nella zona del Pizzo Andolla, comune di Villadossola. La donna era partita in mattinata dal rifugio Andolla, diretta all'omonima cima. Non vedendola rientrare, in tarda serata il rifugista ha lanciato l'allarme. Alcune squadre sono partite nella notte perlustrando i sentieri fino al bivacco Varese, nel frattempo la centrale operativa verificava con i soccorritori svizzeri che non vi fossero stati interventi ul loro versante.

Con l'arrivo dell'alba le squadre composte da tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e dal Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono partite per la ricerca, ma già dal basso avevano individuato con il binocolo la sagoma di un corpo appena sotto la vetta. Grazie all'intervento dell'eliambulanza 118 è stato portato il loco il medico che ha constatato il decesso presumibilmente precipitata. In seguito la salma è stata recuperata per le operazioni di Polizia Giudiziaria.