Tragedia a Biella: uomo trovato in casa senza vita

Tragedia nella mattinata di ieri, sabato 3 agosto, a Biella. Un uomo è stato trovato senza vita all'interno del suo alloggio, situato in via Trento, intorno alle 6 del mattino: si tratta di Giuliano Carsi, mancato all'età di 77 anni.

Sul posto, oltre al personale del 118 e al figlio del pensionato, sono intervenuti i carabinieri e il medico legale che ne hanno constatato la morte per cause naturali, probabilmente per un arresto cardiocircolatorio e respiratorio. La salma è stata consegnata ai familiari.