A Sandigliano si festeggia il compleanno di un adolescente ma la musica ad alto volume infastidisce alcuni vicini che allertano le forze dell'ordine. Incredibile a dirsi ma il fatto si è verificato ieri, sabato 3 agosto, alle 21.30.

I carabinieri si sono recati sul posto e hanno invitato il proprietario a spegnere la musica per non disturbare i residenti della zona. Quest'ultimo, in compagnia dei suoi familiari e dei loro figli, ha accolto la richiesta eseguendo l'ultima canzone della serata.