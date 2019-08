Sabato sera alcolico in provincia: due uomini in cammino ubriachi nella notte e giovane soccorso ad una festa

Sabato sera all'insegna dell'abuso di sostanze alcoliche. Ieri, intorno alle 22.40, alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di una persona ubriaca che barcollava in mezzo alla strada, all'altezza della Biverbanca di via Carso, a Biella. Le forze dell'ordine hanno battuto a fondo la zona ma non vi era più traccia dell'uomo.

Situazione analoga anche a Donato, dove anche qui un uomo percorreva a piedi una strada buia, intorno alle 2, costituendo un vero pericolo per le auto in transito. Anche in questo caso, non è stato rintracciato.

Infine, attimi di preoccupazione alla festa di Brovato, dove un giovane si è sentito male a causa degli effetti dell'alcol. Quest'ultimo veniva soccorso dai sanitari del 118, nel frattempo disturbati nel loro operato dall'amico del giovane, in preda ai fumi dell'alcol. Entrambi, probabilmente, verranno sanzionati per ubriachezza molesta.