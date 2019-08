Ladri messi in fuga nella notte a Gaglianico e Lessona

Sente alcuni rumori sospetti dal retro della casa e, notando un'ombra poco distante dal suo cancello, allerta i carabinieri. Il fatto si è verificato ieri sera a Gaglianico. A chiamare la proprietaria del locale che, in quel momento, si trovava sola in casa. A seguito di controlli, i carabinieri notavano, infatti, che il cancello era aperto ma non vi erano particolari segni di effrazioni. Le successive ricerche davano, inoltre, esito negativo.

Sempre questa notte, poco dopo la mezzanotte, ignoti hanno cercato di entrare in un'abitazione di Lessona ma disturbati dalla presenza in casa dei proprietari si dileguavano nelle tenebre. Anche in questo caso, i militari dell'Arma non sono riusciti a dare un volto ai malfattori.