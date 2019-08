Crolla pianta in mezzo alla strada sulla 209 Ternengo-San Francesco

Questa mattina, intorno alle 10.15, i vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 209 (che da Ternengo conduce a San Francesco Bioglio) per una pianta di piccole dimensioni crollata in mezzo alla strada. Costituendo un intralcio alla circolazione, l'albero è stato tagliato e rimosso dal manto stradale in breve tempo. Sul posto anche i carabinieri.