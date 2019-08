Biella: Positivo alla guida, patente ritirata per un 21enne milanese

Notte da dimenticare per un 21enne milanese. Intorno alle 3 di venerdì 2 agosto, un auto veniva fermata dai militari dell'Arma all'altezza di via Ivrea, a Biella, per i consueti controlli sul territorio. Il ragazzo alla guida è stato sottoposto ai test di rito ed è risultato positivo all'alcol test con un valore pari a 1,19. La patente è stata ritirata ed è scattato il deferimento per guida in stato di ebbrezza.