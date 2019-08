La natura e i suoi tesori, la bellezza del Giardino Botanico di Oropa FOTOGALLERY e VIDEO

Un viaggio nel mondo attraverso le piante. È il Giardino Botanico di Oropa, un concentrato di bellezze della natura Oasi del WWf. L'idea dinasce negli anni '30 da Camillo Sormano, ma dal pensiero alla concretizzazione è passato qualche decennio. Fino agli anni '90, quando il Garden Club riprese in mano l'idea presentando il progetto al comune di Biella, che se ne fece carico. I finanziamenti per la costruzione arrivarono poi dalla Regione Piemonte.

"Mantenerlo costa molta fatica, grande impegno e professionalità - spiega il direttore del giardino, Fabrizio Bottelli - perché un giardino botanico di montagna ha tempi molto stretti ed è necessario lavorare per farlo diventare appetibile anche al turista e non solo all'appassionato. Come diceva sempre il mio maestro, il giardino botanico deve sempre diverso e più bello rispetto a quello che c'è fuori".