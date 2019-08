Invasione di tricolori e penne nere a Rosazza per la festa degli alpini FOTOGALLERY

Grande entusiasmo a Rosazza. Questa mattina, domenica 4 agosto, un fiume umano di penne nere della provincia biellese si è riversato al parco comunale del borgo caratteristico della Valle Cervo, tappezzato per l'occasione da bandiere del tricolore proprio per la festa degli alpini.

Un appuntamento che mancava in paese da ben 35 anni. Presenti, oltre ai primi cittadini di Rosazza, Francesca Delmastro, e Campiglia Cervo, Maurizio Piatti, molti esponenti e rappresentanti dei gruppi di tutto il Biellese, tra cui il presidente degli alpini di Biella, Marco Fulcheri. Molto pubblico alla cerimonia dell'alzabandiera e alla santa messa per San Defendente di Beccara; in seguito ci si è spostati sotto la sede del Municipio e lì è stata posta la tradizionale corona d'alloro al monumento dei caduti.

Al termine della cerimonia, si è tenuto il consueto pranzo conclusivo nei locali dell'ex asilo comunale del paese. “Sono profondamente soddisfatta – conclude il primo cittadino Delmastro – Tutto si è svolto per il meglio e sono molto contenta della giornata”.