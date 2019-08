Ponderano, Romano: "Iniziative proposte dalla giunta, solo 'aria fritta'"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Lo scorso 30 luglio l'amministrazione Locca ha finalmente presentato le linee programmatiche che caratterizzeranno il mandato e, dopo ben due mesi nei quali il sindaco avrebbe potuto rielaborare e attualizzare il documento da presentare al Consiglio, si è limitato a riproporre le due paginette depositate a maggio scorso per la presentazione della lista. Ammettiamo lo sconcerto e la preoccupazione per una prospettiva politica assente laddove molte delle proposte contenute nel documento sono già state oggetto di valutazione, progettazione e finanziamento dalla precedente amministrazione mentre altre sono proposte inattuabili, di contenuto indefinito.

E' così che ci vengono indicati come obiettivi l'apertura di sportelli socio assistenziali, sistemazione dell'area fronte ospedale, acquisto del centro sociale, attivazione di pre e post scuola con tutoraggi: tutte iniziative già progettate e sviluppate dalla precedente Giunta. A tutta questa aria fritta si aggiungono poi proposte estemporanee e impossibili quali la creazione di parchi fotovoltaici (che notoriamente non sono di diretta competenza comunale), disinfestazione dalle zanzare (progetto provinciale e non comunale), revisione delle tariffe dell'acqua (di competenza Cordar). Curioso anche il passaggio con il quale dichiarano di voler provvedere alla manutenzione dell’immobile ospitante l’ambulatorio “da tempo abbandonato e dimenticato a se stesso”: un intervento al tetto di quello stabile era stato previsto, sempre dalla precedente amministrazione, grazie all'impegno dell’ufficio tecnico guidato dall’Arch. Rassiga.

Questo intervento è stato sospeso dal Sindaco che poi è lo stesso che, durante il suo precedente servizio quale responsabile dell'ufficio tecnico e del patrimonio, di certo non si è curato della manutenzione ordinaria dell'edificio. Un'amministrazione con un unico argomento: mantenere la proprietà dei muri della casa di riposo, ad ogni costo. Fu quella la più importante promessa del Sindaco Locca e mai come oggi si può dire che “ogni promessa è debito”.

Sì, un debito che vogliono tenersi stretto a discapito di iniziative in favore dei cittadini, senza nemmeno prevedere per la casa di riposo interventi di manutenzione (infatti risorse non ci sono). Ai muri preferiamo le persone e chiediamo iniziative per la riduzione delle rette della casa di riposo in favore dei residenti, chiediamo che il servizio scolastico possa essere dotato di nuovi strumenti (banchi, lavagne e computer), che i pavimenti della scuola materna e nido vengano sostituiti e che la tassazione locale sia ridotta. La nostra opposizione sarà vigile e costruttiva nel solo interesse del paese".