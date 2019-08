Candelo, Veronese sulle colonie feline: "Nuovamente un caso di troppa discrezionalità"

Riceviamo e pubblichiamo:

"L’assessore Di Lanzo, sebbene di scuola Biolliniana, non ha affatto imparato dalla sua mentore la lezione della sensibilità verso le creature di questo mondo, ma quel che è peggio non ha ben chiari nemmeno i doveri che la Legge impone agli amministratori pubblici in tema di Colonie Feline. Partiamo dalla legge nazionale n. 281\91 che prevede “siano sterilizzati dall’autorità sanitaria competente e riammessi nel loro gruppo” e arriviamo a quella Regionale n. 34/1993 “il Comune, in accordo con la U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere l’affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali, il controllo delle nascite, la cattura e la collocazione degli animali in altra sede più idonea.

Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni”, Legge Regionale e relativo Regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 4359 dell’11/11/1993. Argomento ripreso dalla Giunta Regionale con deliberazione n.27-13441 del 20/9/2004 che ha incluso tra gli obbiettivi del programma regionale di tutela e controllo degli animali da affezione, anche la risoluzione di problemi di ordine igienico-sanitario e di benessere animale correlati alla presenza di colonie feline. Era in carica Biollino quando 10 anni fa o poco più, su iniziativa dell’odierno Consigliere Comunale d’opposizione avv. Elettra Veronese, allora semplice cittadina, si organizzò, patrocinato dal Comune, un evento di ampio respiro che attraverso volantini, una mostra e la collaborazione di privati, professionisti, artisti ed artigiani portò alla tutela della colonia felina presente all’interno del Ricetto.

Candelo ha anche altre colonie feline, tutte rimesse alla cura, al cuore e alle risorse economiche di volontari, famose le gattare candelesi Laura e Cesarina, ormai avanti negli anni, e associazioni. Il randagismo è un problema di tutti e va affrontato a monte, con sanzioni concrete a chi abbandona gli animali, ma anche a valle per non ignorare le conseguenze di questa inciviltà. Di Lanzo segue una politica improntata al diniego delle più disparate esigenze fondamentali del cittadino (recente la polemica sul rifiuto di pagare un efficace intervento anti-zanzare, sulla delocalizzazione dell’asilo nido, sulla perdita degli Uffici di Presidenza delle scuole, ecc…) e pare fin troppo inebriata dal “potere”, come talvolta accade a chi prima non ne ha mai avuto. Se a Borgosesia il Comune ha deciso di dar vita all’albo dei "gattari”, un codice dei diritti e dei doveri delle persone che curano le colonie di felini, a Candelo la questione gatti randagi non tocca affatto chi di competenza.

Il Comune non deve dare un “aiuto”, ha il dovere di intervento immediato a tutela della colonia, riconoscendola e intervenendo economicamente per la sterilizzazione. Un plauso a tutti coloro che sinora se ne sono occupati e un accorato appello a non demordere, nell’auspicio che le adozioni (questo dovrebbe essere l’unico ruolo delle associazioni) avvengano nell’interesse di tutti, dei mici in primis. Nuovamente un caso di troppa discrezionalità. Un motivo in più per riscrivere il regolamento comunale e inserire anche una norma ad hoc a tutela dei gatti randagi.