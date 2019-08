Il ponte sul Torrente Cervo in Consiglio Provinciale

Le materia delle infrastrutture e quella di bilancio caratterizzeranno il Consiglio Provinciale di martedì 6 agosto, convocato per le 12.

In tema di opere pubbliche, l'assemblea è chiamata a deliberare sulla dismissione dal demanio strade della Provincia della S.P. 338 “di Mongrando” dal Km. 3+060 a Km. 3+780, per complessivi 720 metri che verranno acquisti dal Comune di Occhieppo Inferiore. Nell'ordine del giorno è inoltre inserita l'approvazione della bozza di accordo di programma tra la Provincia di Biella ed i Comuni di Castelletto Cervo, Gifflenga e Mottalciata, per la progettazione, costruzione e gestione del ponte sul Torrente Cervo.

In ambito contabile, il programma dei lavori prevede l'approvazione del bilancio consolidato di gruppo; la presa d'atto che permangono gli equilibri di bilancio e che non è necessario un assestamento; la ratifica di due variazioni al bilancio di previsione 2019-2021, adottate in via d'urgenza nei mesi di giugno e luglio.

Le comunicazioni del presidente della Provincia completano l'ordine del giorno.