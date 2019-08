Sottile intervistato da Rai Sport racconta l'impresa a Bressanone

Stefano Sottile finisce anche sulla Rai. Il campione di salto in alto di Borgosesia e portacolori delle Fiamme Azzurre con la Polizia Penitenziaria sezione di Biella, è stato intervistato da Rai Sport. Domenica ha firmato un capolavoro proprio nell’ultima giornata degli Assoluti di atletica in corso a Bressanone. Il 21enne ha superato quota 2,33 nel salto in alto e ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno.

E non sono mancati neppure i complimenti da parte di Gimbo Tamberi, che lo ha voluto celebrare sulla sua pagina Facebook. Sottile però continua ad allenarsi con attenzione e passione come sempre. In programma anche un meeting in Spagna, prima di Doha 2019.