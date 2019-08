Rally&co, tre equipaggi scaldano i motori per Salsomaggiore

Appuntamento estivo per i portacolori della Rally&co in quel di Salsomaggiore Terme. Tre equipaggi della scuderia di Valdilana partiranno questo weekend per l'omonimo rally. Paolo Viola con Corrado Guelpa alle note e Matteo Viola con Christian di Novi saranno alla partenza con le BMW 318 is del trofeo ideato da Elia Bossalini, mentre al debutto (rinviato dal Lana per problemi tecnici) saranno ai nastri di partenza Luca Zerbetto e Alberto Costenaro nella sezione rally storici sulla Peugeot 205 GTI 1.600.