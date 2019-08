La Biellese, lunedì 5 agosto parte la preparazione

Il mese di agosto inaugura il nuovo corso bianconero con il raduno e le prime amichevoli Per La Biellese è tempo di preparazione estiva. Guidata da mister Pier Luca Peritore, la Prima Squadra bianconera sosterrà la seduta di allenamento di inizio stagione lunedì 5 agosto 2019. L'appuntamento in spogliatoio al “Vittorio Pozzo” è fissato alle 18, mentre le attività sul campo inizieranno mezz'ora più tardi alle ore 18,30.

La Biellese esordirà in Coppa Italia domenica 1° settembre alle 15 ospite della Fulgor Ronco Valdengo, mentre il primo impegno nel Campionato LND Eccellenza è a calendario il weekend successivo, domenica 8 settembre alle 15 in trasferta contro Città di Baveno 1908. Per arrivare pronta alle prime uscite stagionali, la formazione bianconera affronterà nel mese di agosto un percorso a quattro tappe che la vedrà misurarsi in campo contro altrettante avversarie.

Nel dettaglio, ecco il calendario delle amichevoli scelte dallo Staff Tecnico per la pre-season: Domenica 11 agosto, orario da definire Biella – Stadio “Vittorio Pozzo” Amichevole in famiglia Martedì 13 agosto alle 17

Chieri – Stadio “Piero De Paoli” Calcio Chieri VS La Biellese Domenica 18 agosto, orario da definire

Vigliano – Stadio Comunale FC Vigliano VS La Biellese Domenica 25 agosto, orario da definire

Volpiano – Stadio “Antonio Goia” GSD Volpiano VS La Biellese.