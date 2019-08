Basket Femminile Biellese, pronta la nuova stagione

Il 26 agosto scatta ufficialmente la nuova stagione del Basket Femminile Biellese. L'ultimo lunedì del mese vedrà infatti partire il raduno per tutte le ragazze della pallacanestro in rosa biellese. In realtà sarà un incontro conoscitivo dove verranno presentate le squadre, gli allenatori e i programmi della stagione. L'attività vera e propria comincerà il giorno successivo con l'inizio della preparazione atletica per le più grandi e, nei giorni seguenti anche per le più giovani. C'è molta curiosità per lo staff tecnico, che vede il solo Luca Antona essere l'unico coach già in Bfb lo scorso anno, riconfermato sulle giovanili under 13 e under 16. A Marco Cardano, che sarà allenatore della serie C e Direttore Tecnico, sarà affiancato come vice Alessandro Toso. Questi guiderà anche la nuova squadra Promozione.

Ritornerà nel team anche Angela De Antonis che si occuperà di minibasket, in particolare dei ''progetti scuola''.La novità della prossima stagione è l'iscrizione di una seconda squadra senior. Fino a cinque anni fa la società pativa l'abbandono di giocatrici man mano che crescevano tanto che poche volte era riuscita a partecipare a campionati senior. A fianco alla collaudata formazione al quarto anno in serie C, ora verrà iscritta una selezione nel campionato di Promizione. L'attaccamento dimostrato delle ragazze ai colori della Bfb, merito anche dei risultati ottenuti, vede oggi la possibilità di due selezioni senior, mai successo neanche ai tempi gloriosi della qualificazione in serie A.

''Siamo orgogliosi di questo risultato'' dicono dalla dirigenza ''e ringraziamo soprattutto le ragazze per la fiducia che ci danno. Il movimento è in crescita e siamo sicuri che i progetti di sviluppo che coach Cardano sta proponendo, porteranno sempre più ragazzine a cimentarsi con la palla a spicchi. Un ringraziamento speciale va anche al nostro main sponsor Bonprix, che anche quest'anno ci sosterrà non solo economicamente, ma infondendo quell'energia e dinamismo che solo un'azienda così all'avanguardia sa trasmettere.''

In questi giorni stanno anche partendo iniziative per avvicinare ancor di più bambine e ragazze al basket, sport che aiuta non solo il fisico ad un corretto sviluppo, ma anche la crescita mentale e sociale a 360 gradi. Per info 3402916806.