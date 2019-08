Il Walhalla si prepara alla pausa estiva: Domenica 4 agosto concerto con le Schegge Sparse

Il Walhalla del Fra si prepara alla pausa estiva con degli ospiti d'eccezione: domenica 4 agosto le Schegge Sparse, tribute band di Ligabue, suoneranno in acustico per la serata "Il canto delle lucciole". L'evento, giunto alla seconda edizione, prenderà il via intorno alle 19,30. Il locale simbolo della movida biellese rimarrà chiuso dal 5 al 26 agosto.