Ricetta: Risotto Carnaroli alla crema di burro di acciuga, aglio nero e timo

Sulla vostra tavola un piatto ricco di profumi e di sapori particolari, in armonia tra di loro.

Iniziamo la nostra ricetta versando, in una pentola alta, un litro di acqua e aggiungendo poi tutto quello che serve per fare il brodo vegetale.

Nell'ora di attesa per il brodo, mettiamo il nostro panetto di burro in una ciotola e lasciamolo ammorbidire.

Lo lasciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero, coprendolo con una velina.

In una pentola larga antiaderente facciamo tostare il riso per 2/3 minuti, aggiungiamo un primo mestolo di brodo e via via altri, sino a portarlo a cottura al dente.