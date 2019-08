Bolle di Malto torna in Piazza Martiri, presentata l'edizione 2019

Si è svolta ieri, nella sala del consiglio di palazzo Oropa, la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di Bolle di Malto, la rassegna dedicata ai birrifici artigianali. L’evento quest’anno si svolgerà dal 29 agosto al 2 settembre e punta a crescere confermandosi come 1° evento dedicato alla birra per partecipazione in Italia, con l’obiettivo di raggiungere nell’arco della rassegna i 100.000 visitatori. La location sarà quella di piazza Martiri, in centro città. Non mancheranno anche momenti di buona musica: a partire dalla presenza della band La Rua protagonista a Sanremo giovani e Seveso Casino Palace e Street Clerks da X Factor.

I numeri di Bolle di Malto

22 birrifici - Oltre 200 birre - 15 street food - 10 eventi collaterali - 2400 minuti di musica live - 3.000 manifesti - 250.000 volantini - 700.000 contatti web social.