Tenta di gettarsi dal ponte, giovane donna recuperata da carabinieri e Vigili del fuoco

Ha oltrepassato la rete per gettarsi giù, nel vuoto, dal ponte che troppe volte è balzato agli onori della cronaca per i tentati o, purtroppo, andati a buon fine gesti anticonservativi. Protagonista dell'episodio accaduto poco fa, nel primo pomeriggio di oggi 3 agosto, una giovane donna che non sarebbe riuscita a togliersi la vita probabilmente perché rimasta agganciata alla rete. In questo modo, prima i carabinieri insieme a un passante, poi i Vigili del fuoco, hanno potuto salvarla tagliando il ferro intrecciato della barriera, per affidarla alle cure del 118. Sul ponte a regolare il traffico e a tenere sotto controllo la situazione c'erano i carabinieri e la Polizia Locale. Della ragazza, al momento, non sono note né le generalità né le condizioni.

Seguiranno aggiornamenti.