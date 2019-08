Perde l'equilibrio, sfonda una vetrina di un bar di via Torino e si ferisce

Ubriaco con problemi pregressi fisici sfonda una vetrina di un bar di via Torino a Brusnengo. L'uomo di 40 anni camminando claudicante, ieri pomeriggio alle 16,45, si è inciampato, è andato a finire contro il vetro distruggendolo e procurandosi numerosi tagli alle braccia e alle gambe. E' stato soccorso dai carabinieri e dai sanitari dell'ambulanza del 118 che hanno provveduto al trasporto in ospedale a Ponderano per le cure del caso.