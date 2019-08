Biella, il temporale abbatte una pianta in via Ogliaro. Protezione civile in azione

Il temporale che nella giornata di ieri si è abbattuto sul territorio biellese ha provocato qualche danno, seppur di lieve entità. A Biella, in via Ogliaro, un albero è finito in mezzo alla strada. La via è rimasta chiusa momentaneamente al traffico, regolato dalla Polizia Locale presente sul posto, mentre la Protezione civile ha provveduto a rimuovere la pianta che ostruiva il passaggio. Ad intervento concluso, la viabilità è stata regolarmente ripristinata.