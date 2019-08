Sandigliano, fino al 31 agosto aperte le iscrizioni per la mensa scolastica

Il Comune di Sandigliano rende noto che, fino al al 31 agosto, gli alunni che già usufruivano della mensa scolastica, ed i nuovi utenti, possono iscriversi al servizio 2019-2020, ad eccezione dei ragazzi che frequenteranno la scuola secondaria di 1° grado, in cui la mensa non è prevista.

Le iscrizioni si effettuano unicamente on line sul portale web https://sandigliano.ecivis.it . I genitori degli alunni già utenti della mensa servizio possono accedere al sito con le credenziali (utente e password) fornite nello scorso anno scolastico, mentre i genitori che accedono al servizio per la prima volta potranno iscriversi autonomamente al portale tramite la procedura di registrazione.

Le persone che non dispongono di un computer oppure hanno difficoltà ad utilizzarlo, e che necessitano di qualsiasi ulteriore informazione, possono rivolgersi all’ufficio servizi scolastici del Comune, sito in Via Gramsci 55, aperto a pubblico dalle 10 alle 15 il lunedì, martedì e mercoledì, e dalle 10 alle 12:30 il giovedì e venerdì. E' possibile inoltre contattare l'uffico al numero 015691003, oppure scrivere mail a anagrafe.sandigliano@ptb.provincia.biella.it .