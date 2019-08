Occhieppo Inferiore: Divieto di transito dei mezzi pensanti sulla SP San Clemente

E' in vigore da ieri, venerdì 2 agosto, il divieto di transito temporaneo ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate su tutta la Strada Provinciale 401 di San Clemente a Occhieppo Inferiore in direzione Mongrando.

A causa della recente chiusura della SP 402 Ponderano – Occhieppo Inferiore per la pericolosità del Ponte Oremo, e del conseguente dirottamento della circolazione anche sulla 401, la Provincia di Biella, rilevato che sulla stessa 401 si riversa gran parte del traffico in direzione Mongrando, che molti veicoli in transito sono mezzi pesanti, e che la larghezza della strada non è adatta ad un traffico sostenuto di mezzi pesanti, ha adottato tale provvedimento di divieto fino al ripristino della normale viabilità sulla Ponderano – Occhieppo Inferiore.