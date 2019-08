Cordar informa: lavori sulla rete idrica a Mosso, ecco le modalità

Disagi alla rete idrica a Mosso, località di Valdilana. Il prossimo martedì 6 agosto dalle 8,30 alle 17,30 verrà sospesa temporaneamente e saltuariamente l’erogazione dell’acqua potabile dal Cordar Spa Biella per lavori di manutenzione straordinaria alla rete.

Le zone interessate di Mosso saranno piazza Italia, via Quintino Sella, via Roma, strada per Pistolesa, borgata Mongiachero, borgata Ramello, borgata Buccio, casale Picco, borgata Quazza, borgata Ometre, borgata ai Monti, borgata Cerate, borgata Molino dell’Avvocato, casale Forno, borgata Trabucco, borgata Venalba e borgata Piane.

Inoltre per consentire i lavori di manutenzione verrà chiusa al traffico la strada provinciale 105 (via per Pistolesa) dalle 8,30 alle 17,30 nei giorni di lunedì 5, martedì 6 e mercoledì 7 agosto. Una strada alternativa consigliata per collegare Mosso e Veglio è la deviazione su frazione Romanina.