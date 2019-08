A Pray lavori in corso per la scuola media

La scuola media sarà pronta per l'inizio dell'anno scolastico. Il Comune di Pray ha in corso importanti lavori di manutenzione straordinaria alla copertura dell'edificio che ospita le scuole medie in Via Bartolomeo Sella. Il cantiere avviato con un finanziamento di 105 mila euro ha consentito la completa sostituzione della copertura e coibentazione termica della parte destinata ad abitazione e la parte centrale della porzione di edificio destinata ad uso didattico, già caratterizzata dalla presenza di numerose infiltrazioni d'acqua in caso di pioggia o neve, date dalla vetustà della vecchia copertura. I lavori termineranno entro la fine del mese di agosto e la struttura sarà perfettamente fruibile per il prossimo anno scolastico.