Enzo Mersi presenta la Lauretana Mombarone

Domenica si svolgerà la 42esima edizione della Graglia Mombarone, gara di corsa in montagna di 9 km con 1500 metri di dislivello, che da quest'anno assume il nome di Lauretana Mombarone, in onore dello sponsor principale della gara. La competizione parte subito, a Graglia dallo stabilimento dell'acqua Lauretana, con una salita dura per arrivare a San Carlo, percorrere col naso all'insù boschi di faggi per poi uscire sui soleggiati prati dell'alpe Amburnera, punto più caldo della gara per temperature e pendenze. Si continua a salire su sentieri sconnessi ed erbosi verso il bric Paglie e la cresta, in cui la pendenza diminuisce ma occorre aumentare l'andatura per non perdere terreno e fare una bella prestazione.

Al termine di questo tratto nuova parte dura di salita su prato e roccette per arrivare all'ultimo chilometro che inizia in leggera tecnica discesa ma in poco tempo la pendenza torna impegnativa fino agli ultimi 200 metri di gara prima del rifugio del Mombarone, termine della fatica. Una gara dura, da interpretare bene per non arrivare alla cresta intermedia incapaci di correre veloce e poi riprendere il passo giusto per il duro finale. Al termine gara ritorno al santuario di Graglia, luogo della premiazione, del ristoro e pranzo sapientemente organizzati dalla Pro Loco.