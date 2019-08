Trofeo Elso Siletti, 212 alla partenza e all’arrivo grande lotteria finale FOTOGALLERY

Il Trofeo Elso Siletti di Graglia ha passato la sua 35a edizione. In ben 212 sono partiti, ieri sera 1° agosto alle 19,30 per il percorso sterrato di 6,8 km. I primi uomini a tagliare il traguardo della non competitiva sono stati Alessandro Ferrarotti, Andrea Nicolo e Luca Valz mentre per le donne è arrivata prima Beatrice Lanza, seconda Cecilia Corniati e terza Valeria Bruno.

L’AS Gaglianico ’74, con 28 corridori in “pista” si è aggiudicato il primo posto nella classifica a quadre, seconda La Vetta Mongrando, con 27 partecipanti. Al termine della corsa e dopo la premiazione c’è stata la tradizionale lotteria, in palio numerosi premi di vario genere come abbigliamenti e alimentari, sorteggiati tra i presenti.