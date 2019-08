Regione - Istituite le Commissioni permanenti per l'Autonomia e la Legalità. Mosca (Lega): "Grande risultato"

Riceviamo e pubblichiamo. <<L'impegno della Lega per l'Autonomia e la Legalità si è concretizzato oggi con l'approvazione di un Odg che impegna il Consiglio ad istituire due Commissioni permanenti, una per l'Autonomia del Piemonte, e una per la Legalità. La Commissione permanente per l'Autonomia permetterà di individuare in tempi stretti un'intesa da sottoporre al Governo nazionale per il riconoscimento alla Regione Piemonte di forme e condizioni particolari di autonomia. Il Piemonte sarà così la prima Regione italiana ad avere sul tema autonomia una commissione permanente. "E' un grande risultato quello di oggi, - così Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega Salvini in Regione e il consigliere biellese Michele Mosca. "Il Consiglio regionale potrà finalmente aprire un confronto a tutte le parti coinvolte, dagli enti locali alle associazioni di categoria, per scaldare il cuore di tutti i piemontesi, affidando all’ente più risorse e competenze che meritiamo di avere. Da oggi Lombardia e Veneto non saranno soli al tavolo del governo, anche noi potremo finalmente aprire la trattativa che porterà un Piemonte autonomo ed efficiente. Vogliamo sottolineare che l'Odg è stato votato da tutta la maggioranza e dal MoVimento5 stelle. Auspichiamo che questo voto possa essere d'aiuto a far comprendere anche ai loro colleghi romani l'importanza dell'autonomia. Prosegue il consigliere Mosca “i piemontesi ci hanno votato soprattutto perché vogliono che il Piemonte possa gestire importanti materie che oggi sono tra le competenze del governo e noi oggi, a distanza di un mese dall’insediamento del Consiglio Regionale abbiamo licenziato il primo atto concreto che avvia il percorso autonomista. L’obiettivo è arrivare a fine settembre ad aver colmato il gap con Lombardia e Veneto che sono partite ben prima di noi e poterci sedere con loro al tavolo della trattativa a Roma”>>.