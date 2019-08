Lavori sul ponte Oremo, Filoni: "Aiuto dalla Regione? Confidiamo in Elena Chiorino e Michele Mosca"

"Abbiamo letto, con molto piacere, le dichiarazioni in merito ai lavori sul ponte Oremo, rilasciate oggi dal collega Emanuele Ramella Pralungo, che fanno seguito al nostro accorato appello di ieri. Attendiamo fiduciosi che il cronoprogramma che il Vice Presidente della Provincia ha comunicato venga rispettato perché, ad oggi, il disagio che sta provocando questa chiusura è davvero notevole" - dichiara il Sindaco di Mongrando Antonio Filoni - "la chiusura, nei fatti, del Maghettone sta diventando un problema davvero grande per tutti i cittadini di Mongrando e della Serra. Siamo fiduciosi che quanto promesso oggi permetta davvero, a settembre, di ripristinare questa arteria stradale che rende più scorrevole e veloce il passaggio dai nostri paesi (e anche dal Canavese) al resto della nostra Provincia e viceversa" -conclude Filoni - "e ci uniamo alla richiesta di Pralungo affinché la Regione Piemonte aiuti gli enti locali del territorio per far fronte a queste spese straordinarie. Confidiamo che gli attuali Consiglieri Regionali di maggioranza intervengano in tal senso anche in considerazione del fatto che il ponte è sul territorio di Ponderano -dove è amministratrice l'Assessora Elena Chiorino - e permette di collegare i paesi come Zubiena dove siede in Consiglio Comunale il Consigliere Regionale Michele Mosca".