La Provincia cerca un dirigente, il bando non convince Fratelli d'Italia

Riceviamo e pubblichiamo. "Un bando che non convince per nulla. Anzi. Che fa sorgere più di un dubbio. Costruito con criteri giudicati «non equilibrati e che non garantiscono un’adeguata trasparenza». E che, pertanto, «andrebbe come minimo riformulato, anche per garantire la più ampia partecipazione possibile». Non le manda a dire la consigliera provinciale di Fratelli d’Italia, nonché assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino, che annuncia un’interrogazione rivolta al presidente della Provincia di Biella per chiedere di rivedere il bando finalizzato ad «acquisire e valutare domande di figure interessate al trasferimento mediante passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per la copertura di 1 posto a tempo pieno e determinato di Dirigente dell’Area Tecnica». L’Ente andrà quindi ad assumere una figura professionale che già lavora per la PA, seppur in altra sede. Ma sono troppi, come detto, gli aspetti che non convincono Fratelli d’Italia, primi fra tutti i criteri di valutazione. «Quelli inseriti nel bando non premiano il merito, ma lasciano ampia discrezionalità di scelta alla commissione esaminatrice. Per noi questo è inaccettabile». Non solo, Chiorino fa anche notare un’altra anomalia. Il colloquio è stato fissato per il 20 agosto, data in cui molte persone sono in ferie. Perché fissare un colloquio nel bel mezzo di agosto? Per quale ragione non a settembre, come vorrebbe il buon senso?Domanda legittima che spinge i più maliziosi a pensare che, in vista del prossimo cambio di maggioranza in Provincia, ampiamente previsto, qualcuno voglia «velocizzare» alcune scelte strategiche. «Chiederemo conto di tutto questo al presidente della Provincia - conclude Chiorino - e ci batteremo affinché faccia modificare il documento in questione, per assicurare trasparenza ed equilibrio. Valori che, insieme alla meritocrazia, rappresentano pilastri fondamentali per Fratelli d’Italia e che continueremo a difendere con tutti i mezzi a nostra disposizione»".