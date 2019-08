Bando di Concorso in Provincia: Emanuele Ramella risponde a Elena Chiorino

Riceviamo e pubblichiamo la risposta del vice presidente della Provincia, Emanuele Ramella. "In riferimento alle dichiarazioni di Elena Chiorino apparse sui media, rimango basito da come una consigliera provinciale possa non sapere che dal 1° settembre la dirigente dell’area tecnica vada in pensione, lasciando scoperta la posizione. L’anomalia delle tempistiche, come la definisce la consigliera e che comunque anomalia non è, è dovuta alla volontà di non lasciare vacante una posizione di così grande rilievo per l’Ente. In questo senso gli uffici provinciali si sono opportunamente mossi per garantire, doverosamente, il miglior funzionamento dell’Ente. Non credo inoltre che fare un colloquio il 20 agosto possa essere un problema, visto che tale data è stata fissata già in sede di pubblicazione del bando, avvenuta il 24 giugno u.s., pertanto chiunque abbia una reale intenzione di partecipare ha avuto tutto il tempo per organizzare le proprie ferie estive di conseguenza, proprio come hanno fatto gli uffici provinciali, che saranno in servizio per tutti gli adempimenti necessari. Riguardo 'al prossimo cambio di maggioranza in Provincia, previsto per settembre' non posso che invidiare la consigliera che possiede una sfera di cristallo, che spesso vorrei tanto avere anch’io, per sapere cosa accadrà nel futuro. E ancora, visto che la consigliera parla di meritocrazia, mi sorgono alcune domande a cui non riesco a darmi una risposta: la consigliera Chiorino occupa la bellezza di 3 scranni pubblici, nonostante all’unico posto dove i cittadini dovevano esprimersi direttamente abbiano palesemente fatto altre scelte. Sempre in tema di meritocrazia non posso che congratularmi con lei per 'essere donna', motivo di merito per il quale la consigliera è stata prima inserita nel listino bloccato del Presidente della Regione (diventando consigliera regionale senza nemmeno un voto di preferenza) e poi nominata assessore, per il rispetto delle 'quote rosa'. Evviva la meritocrazia. Senza contare che pur non rappresentando più la maggioranza del Comune di Ponderano, non ha nemmeno avuto la decenza di dimettersi dalla carica di consigliera provinciale, quindi da chi dovrei prendere lezioni? Da chi, per meritocrazia e trasparenza, pilastri fondamentali per Fratelli d’Italia, aveva iniziato una collaborazione, per costruire il suo staff, con un ex poliziotto condannato per corruzione e peculato? Concludendo, ritengo davvero inopportune le considerazioni che la consigliera ha indirettamente riservato all’operato degli uffici provinciali, dando per scontato che le loro valutazioni tecniche, per permettere la copertura in tempi rapidi della fondamentale figura di dirigente tecnico, possano essere modificate a piacimento dai politici. Evidentemente il suo indirizzo politico nei confronti degli uffici comunali (una volta) e regionali (oggi) deve essere di ingerenza e imposizione, a differenza di quanto avvenuto fino ad oggi in Provincia. Ritengo che attacchi politici debbano essere rivolti ai politici, che hanno modo di rispondere, senza andare a coinvolgere i tecnici, che svolgono il loro lavoro secondo criteri che viaggiano su binari ben diversi dalla politica".