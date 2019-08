L’attesa sta per finire, a Callabiana arriva la “festa più bella dell’estate”

3,2,1…Domani sera parte la “festa più bella dell’estate” a Callabiana. Musica avvolgente, concerto esclusivo e cibo di qualità. Queste le caratteristiche che ogni anno fanno di “Agosto a Callabiana” una delle feste più energiche e apprezzate del territorio. Dal 3 al 17 agosto la pro loco si preparerà per l’occasione, tavoli e area balli come sempre saranno coperti in caso di maltempo, non ci saranno scuse per non fare un salto a Callabiana.

Serata di apertura sabato 3 agosto, lo chef consiglia Gran Bollito misto con bagnet verde e patata lessa in alternativa una ricarcata grigliata mista. Tutta la carne e i salumi sono sempre freschissimi alla festa e arrivano direttamente dalla rinomata macelleria Mosca di Biella. Dopo cena parte la musica con l’immancabile discoteca mobile Number One. Domenica 4 agosto si comincia con Valzer e dintorni, esibizione di ballo della scuola di danza “Intreccio d’Arte” di Biella. Dalle 19,30 ci si tuffa nel Padellone del mare, gran fritto di Paranza (alici, triglie, merluzzetti, gamberi e calamari), dopo la scorpacciata ci si torna a muovere con la discoteca Number One.

Pausa feriale fino a giovedì 8 agosto, data dell’atteso concerto gratuito tipico della festa. Quest’anno sul palco di Callabiana arriverà alle 22 Tracy Spencer and Vocalist, per l’evento si non accettano prenotazioni. Prima di Tracy, sempre dalle 19,30 la cucina sarà aperta e lo chef questa volta consiglia cinghiale con polenta oltre alla classica grigliata mista. Dopo Tracy invece, chi vorrà rimanere potrà chiudere la serata sulla pista con la discoteca.

Si salta il venerdì, ma la pro loco tornerà operativa la sera di sabato 8 agosto. Lo chef consiglia Tapulone con purè o grigliata. Seguito dalla musica e dalle danze con la sempre presente discoteca mobile Number One. Domenica 11 agosto è la volta del caciucco…il meglio dei doni del mare, più le danze dopo cena con la discoteca.

Martedì 13 agosto altra serata a Callabiana, questa volta in compagnia di un buon piatto della tradizione regionale, il Gran Fritto alla Piemontese (milanese, salsiccia, cervella, fegato, zucchina, semolino, mela e amaretto). Dopo tutti a ballare con Nunber One.

Ferragosto sarà il penultimo giorno di festa e unico dove l’appuntamento tra i tavoli è previsto per pranzo e non a cena. La giornata di giovedì 15 agosto sarà dedicata al 39° Raduno dei Callabianesi e Amici di Callabiana. Per partecipare al pranzo la prenotazione è obbligatoria.

Infine si passa all’ultima Gran serata finale di festa, sabato 17 agosto. Per l’ultima cena lo chef consiglia Merluzzo alla livornese con polenta, polenta concia o grigliata mista. Per l’ultima volta nell’edizione 2019 la discoteca Number One riempirà la pista da ballo.

La cucina proporrà tante leccornie ogni sera in sostituzione al piatto dello chef, come braciole, salsiccette, spiedini, wurstel, sottofiletto, affettati e antipasti misti, pastasciutta, le patatine fritte cotte al momento da patate fresche e italiane, insalata, porchetta, formaggio, dolce e tanto altro. Durante le serate dei gran fritti non ci sarà il servizio griglia. Per prenotare bisogna contattare la pro loco ai numeri 3382748393 e 3472570520.