In Riva si danza sotto le stelle

Si danzerà sotto le stelle mercoledì 7 agosto, a Piazza Del Monte in Riva. L’evento, a cura di Francesca Avolio e in collaborazione con Lauretana S.p.a. attende i curiosi alle 21 in piazza, per “danzare nella semplicità e viaggiare tra varie culture del mondo”. In caso di maltempo l’evento non sarà annullato, ma si sposterà al riparo nella Galleria Leonardo Da Vinci.