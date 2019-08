Piedicavallo Music Festival, lo spettacolo continua. Ecco gli appuntamenti del weekend

Dopo l'inaugurazione dello scorso fine settimana, il programma del Piedicavallo Music Festival 2019 prosegue con diversi appuntamenti culturali e musicali.

Ecco il calendario per il fine settimana del 2, 3 e 4 agosto.

Concerto Lungo un sentiero nascosto - Venerdì 2 agosto, dalle 21.15 al Teatro Regina Margherita

È la musica di Leoš Janaček la protagonista del secondo concerto serale del festival. Ascolteremo la Sonata I.X.1905 (1905) per pianoforte solo, le cui atmosfere tragiche riflettono le profonde inquietudini in seno al regno di Austria e Ungheria. Seguirà il Concertino (1926), affascinante e complessa partitura in cui il pianoforte dialoga con un singolare ensemble da camera. Protagonisti Simone Locarni (pianoforte), Simone Bernardini, Giulia Bellingeri (violini), Christina Kerscher (viola), Giulia Boda (fagotto), Federico Armari (corno), Mattia Chiaverano (clarinetto).

Opera Bastiano e Bastiana - Sabato 3 agosto, dalle 21.15 al Teatro Regina Margherita

Alle 21,15 sul palco del Teatro Regina Margherita andrà in scena l’atto unico Bastiano e Bastiana di W. A. Mozart, a cura di Riccardo Bisatti (direttore) e Giorgio Pesenti (regia). Quanti e quali saranno gli intrighi amorosi che legano Bastiano (Angelina Cancelliere) e Bastiana (Maria Eleonora Caminada)? Ma soprattutto, che ruolo avrà nella vicenda il mago Colas (Paolo Leonardi)? Un allestimento all’insegna di ironia, brio e leggerezza.

Concerto Canciones populares - Domenica 4 agosto, dalle 11 al Tempio Valdese

Maria Eleonora Caminada (soprano) e Leonardo De Marchi (chitarra) escono dai loro panni di interpreti della letteratura contemporanea per condurre gli ascoltatori in un mondo espressivo intimo e vibrante, pervaso di suggestioni provenienti dall’Italia, dalla Spagna e dal mondo latino-americano. Questa è la temperie del récital Canciones populares, in programma alle 11 presso il Tempio Valdese: cicli di canzoni e brani per chitarra sola di Falla, Barrios e altri dimostreranno che è possibile coniugare con efficacia immediatezza d’ascolto e profondità poetica.