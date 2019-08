Cinque alpinisti bloccati su Rosa e Cervino, il meteo non consente i soccorsi VIDEO -Cronaca del Nord Ovest

Il Soccorso Alpino Valdostano è in contatto via Centrale unica del soccorso con tre alpinisti bloccati sul Monte Rosa, a quota 3900 mt, che riferiscono di non avere problemi di carattere sanitario ma di non essere in grado di proseguire la discesa. Impossibile l'intervento in elicottero a causa della nube in quota e della visibilità nulla.