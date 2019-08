Investimento di ungulato a Valle San Nicolao

Alle 6 di ieri mattina un 49enne residente a Valdilana, alla guida di un Ford Transit, lungo la bretella della Cossato Valle Mosso, nel comune di Valle San Nicolao frazione Ferrere, ha investito un cinghiale. L'ungulato è scappato nel bosco. L'uomo ha avvisato i carabinieri per la constatazione del lieve danno al paraurti per poi procedere con l'assicurazione. L'animale non è stato più trovato.