In stato confusionale girovaga per Cerrione. Ritrovata la 45 norvegese scomparsa ieri pomeriggio

Aggiornamento delle 11 -

Sta bene ha soltanto le braccia e gambe graffiate. Si tratta di una donna di 45 di origini norvegesi senza fissa dimora, da poco in Italia, che ieri pomeriggio intorno alle 18,30 è stata vista girovagare per Cerrione. Addirittura un uomo, che ha poi segnalato il fatto ai carabinieri, ha tentato di fermarla ma senza riuscirci. La donna è riuscita a fuggire in mezzo ai campi. Dopo la sospensione delle ricerche per la notte questa mattina poco prima delle 8 la donna è stata ritrovata e accompagnata dal 118 al pronto soccorso. Poche le sue parole per la scarsa conoscenza dell'italiano. Nei giorni scorsi la stessa norvegese era già stata portata in ospedale per controlli ma dimessa poco dopo. Il problema da una prima analisi sarebbe dovuto all'alcol. Per questo, nelle prossime ore, verranno avvisati i servizi sociali.

Aggiornamento delle 9 -

La donna è stata ritrovata e affidata alle cure del 118. Al momento non si conoscono le sue condizioni. Seguiranno aggiornamenti.

Il fatto

Ha circa 40 anni, non parla l'italiano. E' stata avvistata nella giornata di ieri in stato confusionale, mentre girovagava per Cerrione. Poi è sparita. Le ricerche sono state aperte intorno alle 7 di questa mattina, 2 agosto, ma al momento gli indizi sono pochi e non è chiaro il motivo della sua presenza sul territorio biellese. Dai primi riscontri pare che la stessa avesse qualche escoriazione. Sulle sue tracce, oltre ai carabinieri, anche i Vigili del fuoco, gli Aib e la Protezione Civile.