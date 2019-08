Piedicavallo Festival e il legame con la natura, il duo Dead Rat apre le danze al Regina Margherita

Nonostante il cambiamento di data e location, il concerto inaugurale del Piedicavallo Festival è stato all’altezza delle aspettative regalando ai presenti un’esibizione eclettica, fuori dagli schemi e strettamente connessa con il mondo naturale.

Tutto grazie a Daniel e Nathaniel, il duo Dead Rat, cuore pulsante della musica folk anglo-scozzese che domenica 28 luglio si è esibito tra le mura di pietra del teatro Regina Margherita di Piedicavallo.

“In effetti il tipo di prestazione era prettamente da esterno – commenta Luigi Torello Viera dell’organizzazione - , per Daniel e Nathaniel è molto importante lavorare con suoni e ritmi incalzanti dettati dalla natura. Le mura di pietra del teatro sono stati dei buoni sostituti, ma appena il duo è arrivato al teatro ci ha chiesto di procurar loro un paio di tronchi”. Detto fatto, due ceppi di legno di faggio sono stati posizionati sul palco e hanno accompagnato e supportato l’intera esibizione fatta di musica internazionale che parte dal Medioriente e passa per l’Europa mediterranea con innesti che i ragazzi hanno abbracciato durante il loro percorso di crescita musicale.

“Al Piedicavallo Festival cerchiamo ogni anno di fare la nostra parte – continua Torello Viera – , portando artisti scegli accuratamente per arricchire il panorama culturale di Biella”. Anche le location dei concerti, disseminati ormai in tutto il Biellese, sono scelti accuratamente per ricondurre all’elemento fondamentale: la natura. Una scelta dettata dalla ricchezza naturale del territorio che è un vanto per il Festival”.

Dopo la Dead Rat si sono esibiti la mattina di giovedì 1° agosto al Tempio Valdese i Les Nations. Alla sera, al teatro Regina Margherita concerto di Edward Grieg e i romantici. Ingresso a pagamento. Venerdì mattina invece si torna al Tempio Valdese con il concerto di Immagini fiabesche insieme alla viola di Andreas Willwohl, che ha dato voce ai Märchenbilder op. 113 di Robert Schumann.