Il “Degli Infermi” sulle ali del Piccolo Principe

Nella ricorrenza del settantacinquesimo anno dalla morte di Antoine Jean Baptiste de Saint-Exupéry, mercoledì 31 luglio, è stato inaugurato ufficialmente l'allestimento realizzato dalle artiste biellesi Anna Lanzone e Luly Bejko presso il dipartimento di Medicina Nucleare dell’Ospedale di Biella. Alla presenza del Commissario dell'Asl Biella Diego Poggio, il direttore della Direzione Sanitaria di Presidio Antonella Tedesco, il direttore della Medicina Nucleare Mirco Pultrone e dello staff di struttura, medici, tecnici ed infermieri dei servizi dell'area diagnostica è stata svelata l’opera dal titolo "Movimento".

L'opera si estende lungo tutto il corridoio di percorrenza dei pazienti che si sottopongono a scintigrafia fino a sbocciare nella sala d'attesa, dove le persone rimangono circa quattro ore prima di poter lasciare l'ospedale. Così recita la targa apposta a margine: “Ispirandosi al racconto de "Il Piccolo Principe" e giocando con un giro di pennelli, sono nati simboli che raffigurano le parole più significative del libro affinché possano portare leggerezza e immaginazione a coloro che, pazienti o professionisti, vi passano o sostano accanto. Il movimento di un aereo su una parete dove il sole non arriva. Il movimento di una linea che si diverte a giocare tra queste ferme mura, bucando le nuvole e raccogliendo parole".

La coordinatrice del progetto Margherita Borello commenta così: “La creatività e l’arte sono diventate un appuntamento costante con nuovi allestimenti, donazioni ed eventi: un’idea diventata una sfida che l’ospedale di Biella ha lanciato fin dalla sua realizzazione nel 2014 e ha portato avanti in questi anni con la convinzione che la nuova struttura dovesse rispecchiare e valorizzare la bellezza, la ricchezza intellettuale, la conoscenza ed il talento che la popolazione di questo territorio è in grado di esprimere, ma spesso non valorizza abbastanza". Questo progetto nel 2018 ha meritato il terzo premio nazionale di Cittadinanza Attiva “Andrea Alesini – Buone pratiche per l’Umanizzazione delle cure”.

Le due artiste che hanno realizzato l’opera sono: Anna Lanzone (1961- Scuola ai fini speciali di Scienze e Arti nel campo della Stampa - Politecnico Torino) e Luly Bejko (1989 - Grafica d'Arte - Accademia Albertina di Belle Arti di Torino).