Due assegni per quasi 5500 euro consegnati all’Asilo Emma Frassati di Pollone

Solidarietà protagonista a Pollone: due assegni sono stati consegnati all’Asilo Emma Frassati. Il primo dei due contributi, fondamentali per sopperire a necessità di spesa non più procrastinabili per il suo buon funzionamento, pari a 450 euro, arriva dall’evento musicale di maggio che si è svolto in palestra, “Ma le note sono colorate?”.

L’appuntamento ha visto la partecipazione di Aleandro Baldi già vincitore del festival di Sanremo (1992) e degli artisti biellesi Andrea Arena, i Fusion Gemini 2011 e Stefano Risicato(Cerrione). C’erano poi Emma e Federico Marchetti (Ferrara), Karim Gouda Said Hassan (Ferrara). Direttore artistico Massimo Zavagli orchestra Galas di biella e supporto luci ed audio Gianni Biagi. Agli artisti giunti da Ferrara si sono aggiunti una cinquantina di ospiti ,ferraresi,che sono arrivati a Biella in autobus per partecipare alla serata e per visitare il nostro bel territorio.

L’evento è partito dal gemellaggio a scopo benefico tra la sezione dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti UICI di Biella e quella di Ferrara, con l’approvazione dei rispettivi comitati regionali del Piemonte e dell’Emilia Romagna. L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto in beneficienza alla UICI di Ferrara e a quella di Biella che ha appunto deciso di devolvere la sua quota all’Asilo infantile Emma Frassati di Pollone.

Il secondo contributo, pari a 5 mila euro e probabilmente destinato a crescere, arriva invece dalla vendita del libro “Colline di Perle”, con le splendide fotografie del parco Burcina di Gianfranco Bini e Giuseppe Simonetti ormai non più trovabile nelle librerie e che tanto successo ha avuto. Una riedizione fortemente voluta dalla pro loco di Pollone e sostenuta tra gli altri da Lanificio F.lli Piacenza, Unione Industriale Biellese, comune di Pollone e Tipografia Botalla che ne è l’editore. Tutto il ricavato della vendita dei librò verrà devoluto all’Asilo Frassati, a oggi è stato consegnato un assegno pari a 5 mila euro che sembra destinato a crescere. Altre copie verranno vendute e, per chi ne desidera una copia, basta contattare il numero 3665918198.