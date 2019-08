Vigliano: Mensa, pre e post scuola, ecco le modalità di iscrizione

Le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa, pre e post scuola per il comune di Vigliano sono aperte dallo scorso lunedì 29 luglio e fino al 9 agosto, per poi proseguire dal 26 agosto al 5 settembre. I moduli (scaricabili dal sito del comune) possono essere presentati allo sportello Ufficio Scuole, piano terra del municipio, dalle 9 alle 12; oppure tramite posta certificata da indirizzo pec all’indirizzo certificata@pec.vigliano.info, o infine anche da un indirizzo di posta elettronica ordinaria all’indirizzo scuole@vigliano.info. In questo caso è in capo al mittente la verifica sulla corretta ricezione. Le iscrizioni saranno accettate solo dopo la verifica della regolarità dei pagamenti pregressi e del versamento della cauzione di € 25.00 per il servizio mensa (se prima iscrizione), o della prima rata dei servizi di pre e post scuola.