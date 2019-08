Vigliano, disagi al traffico per il cantiere della 2i Rete Gas. L'intervento del sindaco

“Da almeno due giorni il cantiere è fermo con due macchine operatrici in mezzo alla strada, transenne e relativo semaforo a senso alternato e cantiere deserto. Mi domando: non sarebbe buona norma per lavori così invasivi che venissero previsti due turni 6/14 - 14/22 festivi compresi per velocizzare al massimo i lavori? Il dover sostare inutilmente sotto il sole odierno per un cantiere fermo la trovo una grave mancanza di riguardo o rispetto verso i cittadini nonchè contribuenti”. Questa la proposta di un cittadino viglianese che nei giorni scorsi ha riportato la segnalazione alla nostra redazione.

Sulla questione interviene il sindaco Cristina Vazzoler: “Abbiamo sollecitato più volte la conclusione dei lavori in tempi rapidi, ma il nostro intervento risulta limitato in quanto si tratta di operazioni portate avanti dalla 2i Rete Gas, i cui tecnici stanno lavorando sull’impianto che fornisce gas alla maggior parte del paese. Abbiamo comunque predisposto che, se i lavori verranno sospesi per le ferie, la ditta dovrà provvedere alla chiusura provvisoria del foro e alla riapertura momentanea del tratto (in via Milano, nella zona tra il municipio e l’incrocio con via Spina, ndr)”. Attualmente, infatti, il traffico è a senso alternato regolato da un semaforo.

“Capiamo il disagio ma l’intervento è importante - conclude Vazzoler -. Abbiamo anche proposto all’ufficio tecnico di trovare e segnalare passaggi alternativi, soprattutto se i lavori dovessero continuare anche dopo l’inizio della scuola”.