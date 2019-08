Un nuovo pilone a sostegno del Biella Rugby. Arriva Zied Chaabane

Biella Rugby amplia il numero dei giocatori utilizzabili in prima linea e presenta il giovane pilone destro Zied Chaabane. Il ventiduenne marchigiano, formato rugbisticamente tra le fila del Falconara Rugby, dopo aver superato un provino con Rugby Viadana (Top 12), ha giocato nell’ultimo campionato in Serie B con i Caimani Rugby e verrà a Biella per giocare il campionato 2019/2020 con un progetto di rugby e lavoro. Si unirà al gruppo dal primo di settembre.

Zied Chaabane: “Negli ultimi anni si sente molto parlare di Biella, della bontà della società, della bellezza della struttura e del valore del pacchetto di allenatori, quando mi è arrivata la proposta non ho avuto difficoltà ad accettarla. Sarà per me una nuova sfida: giocare in Serie A. Voglio dimostrare, soprattutto a me stesso, di essere pronto a giocare in questa categoria”.

Corrado Musso, direttore sportivo Biella Rugby Club: “È da un anno che teniamo d’occhio Zied, ci eravamo già parlati, ma alla fine aveva abbracciato la proposta di Viadana. Ne abbiamo riparlato e questa volta siamo qui a presentarlo. Interessante la sua capacità di ricoprire il doppio ruolo di pilone destro e sinistro. Arriverà a preparazione iniziata per impegni di lavoro, ma siamo certi che riuscirà ad inserirsi nel gruppo senza problemi. Quest’anno ci sarà una grande competizione per il posto da titolare in squadra, in tutti i ruoli”.