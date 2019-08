Dynamic Sport-In Sport ai campionati nazionali giovanili di Roma con 30 atleti

È tempo di campionati Italiani giovanili estivi per i gruppi agonistici Dynamic Sport-In Sport. Da domani a domenica 12 atleti scenderanno in vasca al foro italico di Roma per sfidare i migliori talenti azzurri delle categorie juniores, cadetti e seniores. Dopo il bronzo conquistato agli europei juniores nei 100 delfino, la crescentinese Helena Biasibetti cercherà gloria non solo nel delfino (100 e 200) ma anche nello stile libero cadetti (50-100 e 200).

Insieme a lei gareggeranno: Camilla Giacomini (200 dorso cadetti), Caterina Momi (100 e 200 dorso, 100 e 200 stile libero juniores), Ilaria Moro (50, 100 e 200 delfino cadetti), Marta Stroppiana (100 delfino juniores), Andrea Dellarole (50-100-200 rana e 200 misti cadetti), Gabriele Rizzo (50-100-200 rana juniores), Carola Valle (50 e 100 delfino, 50 e 100 stile libero juniores), Federica Silvestri (4x100 mista juniores), Diego Bortolozzo (100 rana cadetti) e Rachele Mattiel (4x100 mista cadetti).Scatterà lunedì invece la tre giorni di gare per la categoria ragazzi. La Dynamic-In Sport schiererà 18 atleti per un totale di 36 gare individuali e cinque staffette.

In vasca al Foro Italico: Letizia Aquilio (200 rana), Elisabetta Farelli (50 stile libero), Benedetta Gardini (200 dorso), Lucrezia Sofia Manganiello (400 e 1500 stile libero, 200 delfino e 200 misti), Rachele Mattiel (100 e 200 rana, 200 e 400 misti), Federica Silvestri (100 rana), Giulia Vittorini (100 e 200 delfino), Lavinia Zanolini (100 e 200 rana), Edoardo Blotto (100 dorso), Stefano Linty (100 e 200 stile libero, 100 e 200 delfino), Filippo Merlo (100 e 200 rana), Enrico Oggeri (200 e 400 misti), Riccardo Ongaro (50, 100 e 200 stile libero), Lorenzo Panizza (200 e 400 stile libero), Luca Panizza (400 stile libero), Franco Luigi Ravedoni (200 stile libero), Edoardo Sarasso (100 e 200 dorso, 200 misti), Simone Spediacci (100 e 200 dorso, 400 misti), staffette 4x100 stile libero e mista maschile e femminile e 4x200 stile libero maschile.