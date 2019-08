Biella 4 Racing, appuntamento a Salsomaggiore nel weekend

Si disputerà questo fine settimana l’ultimo appuntamento agonistico prima della pausa estiva di agosto per la Scuderia Biella 4 Racing in occasione del 2° Rally di Salsomaggiore Terme. La gara, organizzata da Media Rally Promotion, si inaugurerà con le tradizionali operazioni di verifiche sportive e tecniche nel pomeriggio di sabato 3 agosto, con la presentazione dei concorrenti e relativa partenza dal Centro di Salsomaggiore prevista a partire dalle ore 20,31.

Domenica, i partecipanti, dopo la prima assistenza mattutina, affronteranno i tre passaggi previsti sulle tre prove di Tabiano, Pellegrino e Varano, intervallati da riordini e assistenze, per poi concludere le proprie fatiche sulla pedana finale sempre posta al Centro di Salsomaggiore a partire dalle 18.22, orario teorico del primo concorrente. I partecipanti a Rally, Rally Storico e Regolarità Sport, affronteranno così un totale di nove prove speciali per complessivi 63,15 km, a cui vanno sommati i 176,10 di trasferimenti, per un percorso totale di 239,25 chilometri di gara.

A difendere i colori Biella 4 Racing nella prova di Regolarità Sport ci penseranno Luca Maielli e Giovanni Gambino, che tornano a bordo della loro Peugeot 205 GTi di 7^ divisione. “Si tratta di una gara nuova per noi”, esordisce Luca Maielli, “con posti nuovi tutti da scoprire, caratterizzati da strade veloci ma allo stesso tempo tecniche, dove continuare ad imparare e migliorare. Come sempre la classifica la guarderemo alla fine della nona prova in programma, senza assilli, prendendo ciò che viene, l’importante è divertirsi”.