Grande partecipazione per il 7° Giro del lago di Bertignano, la corsa su strada non competitiva organizzata da Gaglianico ’74 in collaborazione con il comune di Viverone. Erano ben 200 gli iscritti che martedì sera alle 20, partendo da piazza Padre Zola di Viverone, hanno corso lungo il lago per i 7 km di percorso.

Soddisfatti gli organizzatori della gara, che ringraziano per la loro presenza i volontari della protezione civile di Viverone.