Consiglio comunale a Biella, definite le commissioni consiliari permanenti

Si è svolto ieri, 31 luglio, il secondo consiglio comunale di Biella dopo le amministrative dello scorso 26 maggio. La seduta si è aperta con un minuto di silenzio in omaggio al vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ucciso a Roma nei giorni scorsi. Al primo punto all’ordine del giorno l’interrogazione presentata dal Partito Democratico, con relatore il consigliere Cavicchioli, che ha domandato “quale sarà l’intenzione dell’amministrazione verso la possibile risoluzione del contratto con Socrebi” relativa al forno crematorio. A rispondere al quesito in aula il sindaco Claudio Corradino.

Il secondo punto, relativo alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ha visto una larga condivisione con 24 voti favorevoli e 4 astenuti, dopo costruttivo confronto.

Al terzo punto una variazione al bilancio di esercizio (annualità 2019) di 258 mila euro con 20 voti favorevoli e 8 contrari. Sono previsti: 130 mila euro per la scuola dell’infanzia di via Don Sturzo, 40 mila alla voce organi istituzionali, 32 mila euro per cultura ed eventi, 24 mila euro per servizi cimiteriali e 3.500 euro per il museo del territorio.

Il quarto punto ha visto l’approvazione di una variazione del programma triennale dei lavori pubblici: 130 mila euro relativi al Decreto Crescita che verranno destinati alla scuola dell’infanzia di via Don Sturzo. Al punto cinque comunicazioni relative a passate deliberazioni della giunta.

Il consiglio è proseguito con l’istituzione delle commissioni consiliari. Si è proceduto all’approvazione di un emendamento per spostare il tema Sanità dalla seconda alla quarta commissione. Nella prima commissione il consiglio ha eletto: Andrea Foglio Bonda presidente, Domenico Gallello vicepresidente. Nella commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari: oltre al sindaco Claudio Corradino, nominati Vito Colletta e Marco Cavicchioli.

Componenti commissioni consiliari permanenti:

1^ Commissione Consiliare. Affari generali e istituzionali (Art.5 15 Statuto comunale) Coletta Vito - Crida Anna - Topazzo Gigliola - Gallello Domenico - Paraggio Amedeo - Barrasso Pietro - Rinaldi Giovanni - Foglio Bonda Andrea - Caldesi Livia - Cavicchioli Marco - Gentile Sara.

2^ Commissione Consiliare. Assetto istituzionale - quartieri - servizi demografici - personale - coordinamento e organizzazione uffici - trasparenza e semplificazione - politiche europee - relazioni esterne - bilancio - tributi e attività finanziarie - controllo di gestione e revisione della spesa - Ced - sistemi informativi e sviluppo tecnologico - agenda digitale - patrimonio e società partecipate Dantonia Giovanni - Milan Claudio - Mino Franco - Vignola Alessandro - Paraggio Amedeo - Barrasso Pietro - Rinaldi Giovanni - Foglio Bonda Andrea - Biassoli Matteo - Presa Diego - Robazza Paolo.

3^ Commissione Consiliare. Pianificazione territoriale - urbanistica ed edilizia privata - ambiente - tutela degli animali - energia - ciclo delle acque e rifiuti - prevenzione idrogeologica - edilizia pubblica e scolastica - sicurezza ed impianti - parchi e giardini - arredo urbano - barriere architettoniche - illuminazione pubblica - strade e cimiteri Colletta Vito - Crida Anna - Dantonia Giovanni - Neggia Corrado - Perini Alberto - Barrasso Pietro - Rinaldi Giovanni - Foglio Bonda Andrea - Caldesi Livia - Varnero Valeria - Gentile Sara.

4^ Commissione Consiliare. Politiche sociali e assistenziali - pari opportunità - politiche abitative - famiglia - politiche giovanili - educazione e istruzione pubblica - asili nido - sanità Ercoli Alessio - Pasqualini Alessio - Topazzo Gigliola - Gallello Domenico - Maiolatesi Edoardo - Barrasso Pietro - Rinaldi Govanni - Foglio Bonda Andrea - Caldesi Livia - Bruschi Marta - Robazza Paolo.

5^ Commissione Consiliare. Polizia municipale e sicurezza - attività produttive - commercio e sviluppo economico - viabilità - protezione civile - trasporti - lavoro e formazione professionale Ferrari Gianni - Ferrero Andrea - Zen Cristina - Vignola Alessandro - Perini Alberto - Maio Federico - Rinaldi Giovanni - Foglio Bonda Andrea - Biassoli Matteo - Es Saket Mohamed - Robazza Paolo.

6^ Commissione Consiliare. Cultura - eventi e manifestazioni - turismo e montagna - sport - promozione del territorio - patrimonio Unesco - Santuario d’Oropa Ercoli Alessio - Ferrari Gianni - Pasqualini Alessio - Neggia Corrado - Maiolatesi Edoardo - Barrasso Pietro - Rinaldi Giovanni - Foglio Bonda Andrea - Biassoli Matteo - Bruschi Marta - Gentile Sara.